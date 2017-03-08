“Emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda El-Sen’in 8 Mart’ı hem emekçi kadınların mücadelesini saygı ile anma, hem de emekçi kadınlar ve genelde tüm kadınların cinsiyetlerinden ötürü herhangi bir ayırımcılığa tabi tutulmasına karşı mücadele etme günü kabul ettiğini ifade etti.

El-Sen’in kadın üyelerine demokrasi, barış ve insan hakları mücadelesinin sembollerinden biri olan karanfil çiçeği dağıttığını belirten Öksüzoğlu, sendikanın toplu sözleşmeleri hakları, cinsiyet ayırımı yapmadan düzenlediği gibi kadın üyelerinin dışlanma veya ayırımcılığa uğratılmasına izin vermediğini kaydetti.

Öksüzoğlu, El-Sen’in dünyanın neresinde olursa olsun sömürü düzeni sürdükçe emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.