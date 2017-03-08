 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.175
  • Altın 145,124
  • Dolar 3,7211
  • Euro 3,9290
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

“Emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz”

» »
“Emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda El-Sen’in 8 Mart’ı hem emekçi kadınların mücadelesini saygı ile anma, hem de emekçi kadınlar ve genelde tüm kadınların cinsiyetlerinden ötürü herhangi bir ayırımcılığa tabi tutulmasına karşı mücadele etme günü kabul ettiğini ifade etti.

El-Sen’in kadın üyelerine demokrasi, barış ve insan hakları mücadelesinin sembollerinden biri olan karanfil çiçeği dağıttığını belirten Öksüzoğlu, sendikanın toplu sözleşmeleri hakları, cinsiyet ayırımı yapmadan düzenlediği gibi kadın üyelerinin dışlanma veya ayırımcılığa uğratılmasına izin vermediğini kaydetti.

Öksüzoğlu, El-Sen’in dünyanın neresinde olursa olsun sömürü düzeni sürdükçe emekçi kadınlarla omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TAK'ta 1 saatlik uyarı grevi08 Mart 2017 Çarşamba 12:59
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden BAF Direnişi’nin yıldönümünde mesaj08 Mart 2017 Çarşamba 12:56
  • Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan rum’a 650 euro ceza08 Mart 2017 Çarşamba 12:35
  • "Toplumun geleceğine yönelik bir 'ihanet' "08 Mart 2017 Çarşamba 10:17
  • “Dünyada ve ülkemizde kadınlarla erkekler hâlâ eşit değil”08 Mart 2017 Çarşamba 10:11
  • “Kadın toplumun temel taşı”08 Mart 2017 Çarşamba 10:09
  • “Kadınlar birer kahraman”08 Mart 2017 Çarşamba 10:08
  • İşadamına aşk tuzağı08 Mart 2017 Çarşamba 09:58
  • Devlet yeni münhal açtı08 Mart 2017 Çarşamba 09:31
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri “Özel Anneleri” ziyaret etti08 Mart 2017 Çarşamba 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti