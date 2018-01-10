  • BIST 113.529
  • Altın 161,488
  • Dolar 3,7982
  • Euro 4,5565
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Emekçilerin mağduriyetine yol açan Sosyal Sigortalar Dairesi Ombudsman’a şikayet edildi!

» »
Emekçilerin mağduriyetine yol açan Sosyal Sigortalar Dairesi Ombudsman’a şikayet edildi!
Bağımsızlık Yolu, ülkemizde yıllardır binlerce emekçinin mağdur edildiği sigorta yatırımlarının yapılmaması sorunuyla ilgili önemli bir adım attı. 

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet bugün (10 Ocak 2018) Ombudsman ile görüşerek çalışanların sosyal sigorta yatırımlarını tahsil ve teftiş etme yükümlülüğünü ihmal eden Sosyal Sigortalar Dairesi’ni şikayet etti.
Sosyal Sigortalar Dairesi Yasal Görev ve Yetkisini Etkinin Şekilde Kullanmıyor
Ombudsman Emine Dizdarlı ile yapılan görüşmede, özel sektör çalışanlarının eksik sigorta yatırımlarıyla ilgili yaşadıkları mağduriyete dikkat çekilerek Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yasal görev ve yetkisini etkin şekilde kullanmadığı ifade edildi.

Sigorta Borcu Olan Patrona ‘Borcu Yoktur Yazısı’ Verilerek Emekçilere Haksızlık Yapılıyor

Görüşmede Bağımsızlık Yolu heyeti Ombudsman’a, sigorta borcu olduğu halde yeni istihdamda bulunan patronlara sigorta borcu olmadığı yönünde yazı vermesinin özel sektör çalışanları açısından haksızlık teşkil ettiğini ve eksik yatırımlar dolayısıyla çalışanların sigortalılara sağlanan sağlık hizmetlerinden, geçici iş göremezlik ödeneğinden ve benzeri haklardan yararlanamadığını ifade etti.

Ombudsman ile yapılan görüşme sonucu, mağduriyeti yaşayan tüm çalışanları temsilen Gazi Gök isimli emekçi, dile getirilen sorunlardan mustarip olduğu nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi aleyhine bir şikayette bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özersay'dan 'koalisyon' açıklaması10 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
  • Deutsche Welle sordu: "Kıbrıs'ta yollar ayrılıyor mu?"10 Ocak 2018 Çarşamba 08:45
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
  • İŞTE YENİ MİLLETVEKİLLERİ!!!10 Ocak 2018 Çarşamba 08:00
  • TDP’den UBP’ye ret10 Ocak 2018 Çarşamba 00:24
  • CTP: "UBP ile koalisyonda yer almamızın mümkün değil"10 Ocak 2018 Çarşamba 00:10
  • Dr. Fazıl Küçük 34’üncü ölüm yıldönümünde anılacak09 Ocak 2018 Salı 16:34
  • Meral Akıncı, seçimi kazanan kadın adayları kutladı09 Ocak 2018 Salı 16:13
  • Şoföre şiddet tehdidinde bulunan kişiler tutuklandı09 Ocak 2018 Salı 16:06
  • Bağımsızlık Yolu eylem hakkı seminerleri düzenliyor09 Ocak 2018 Salı 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti