Emekçilerin mağduriyetine yol açan Sosyal Sigortalar Dairesi Ombudsman’a şikayet edildi!

Bağımsızlık Yolu, ülkemizde yıllardır binlerce emekçinin mağdur edildiği sigorta yatırımlarının yapılmaması sorunuyla ilgili önemli bir adım attı.

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet bugün (10 Ocak 2018) Ombudsman ile görüşerek çalışanların sosyal sigorta yatırımlarını tahsil ve teftiş etme yükümlülüğünü ihmal eden Sosyal Sigortalar Dairesi’ni şikayet etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi Yasal Görev ve Yetkisini Etkinin Şekilde Kullanmıyor

Ombudsman Emine Dizdarlı ile yapılan görüşmede, özel sektör çalışanlarının eksik sigorta yatırımlarıyla ilgili yaşadıkları mağduriyete dikkat çekilerek Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yasal görev ve yetkisini etkin şekilde kullanmadığı ifade edildi.

Sigorta Borcu Olan Patrona ‘Borcu Yoktur Yazısı’ Verilerek Emekçilere Haksızlık Yapılıyor

Görüşmede Bağımsızlık Yolu heyeti Ombudsman’a, sigorta borcu olduğu halde yeni istihdamda bulunan patronlara sigorta borcu olmadığı yönünde yazı vermesinin özel sektör çalışanları açısından haksızlık teşkil ettiğini ve eksik yatırımlar dolayısıyla çalışanların sigortalılara sağlanan sağlık hizmetlerinden, geçici iş göremezlik ödeneğinden ve benzeri haklardan yararlanamadığını ifade etti.

Ombudsman ile yapılan görüşme sonucu, mağduriyeti yaşayan tüm çalışanları temsilen Gazi Gök isimli emekçi, dile getirilen sorunlardan mustarip olduğu nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi aleyhine bir şikayette bulundu.