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Emekçi'nin Partisi "Bağımsızlık Yolu" iddialı program ve adaylarla seçime giriyor

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Emekçi'nin Partisi "Bağımsızlık Yolu" iddialı program ve adaylarla seçime giriyor
Emekçi'nin Partisi "Bağımsızlık Yolu" iddialı program ve adaylarla seçime giriyor

Emekçi'nin Partisi "Bağımsızlık Yolu" iddialı programla seçime hazırlanıyor..

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak seçimlere ilk kez katılacak bir parti olacak.

Kendilerine "Emekçinin Partisi" de diyen Bağımsızlık Yolu hükümete değil "Muhalefete Talip" olduğunu açıkladı.

Emekçi'nin Partisi Bağımsızlık Yolu'nun seçime iddialı adaylarla hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Bağımsızlık Yolu Partisi adayları arasında  alanında uzman kişilerin olduğu bununla birlikte şöför, temizlik görevlisi, inşaat işçisi gibi emeği temsil eden adayların da olduğu belirtiliyor.

Emekçi'nin Partisi Bağımsızlık Yolu'nun özellikle solda yeni bir alternatif olabileceği ve CTP'ye kırgın olan SOL seçmenin adresi olabileceği konuşuluyor.

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