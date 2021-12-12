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Emekçinin Partisi, Bağımsızlık Yolu Seçime Hazır!

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Bağımsızlık Yolu, 11 Aralık Cumartesi günü, 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adayını ve sıralarını belirledi.
Emekçinin Partisi, Bağımsızlık Yolu Seçime Hazır!

Bağımsızlık Yolu, 11 Aralık Cumartesi günü, 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adayını ve sıralarını belirledi.

Parti Genel Merkezi'nde yapılan üye oylamasında Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri de hazır bulundu. Bağımsızlık Yolu milletvekili adayları ve sıralaması parti üyeleri tarafından oylanarak onaylandı.

Bağımsızlık Yolu, 27 Kasım'da gerçekleştirdiği basın toplantısında parti üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen çalıştay sonucu oluşturulan parti programını "Muhalefet Programı" adı altında kamuoyu ile paylaşmıştı.

 

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