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Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’na ilgi artıyor, DEV-İŞ eski başkanlarından destek...

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Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’na ilgi artıyor, DEV-İŞ eski başkanlarından destek...
Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’na ilgi artıyor, DEV-İŞ eski başkanlarından destek...

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’na ilgi artıyor, DEV-İŞ eski başkanlarından destek...

Kıbrıs'ın kuzeyinde örgütlü en büyük işçi sendikalarından DEV-İŞ (Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu) Başkanlarından Hasan Sarıca ve Mehmet Seyis'ten Bağımsızlık Yolu (BY)'na destek geldi.

DETAY ÖZEL HABER

 

ESKİ BAŞKANLAR PAYLAŞTI

Bağımsızlık Yolu'nun sosyal medyada paylaştığı "Vur yıldıza mühürü, son bulsun bu sömürü!" adlı videoyu paylaşan efsane sendikacı Hasan Sarıca "YÜRÜYÜN GENÇLER, TESLİM OLMAYANLAR ÖLMEZ" açıklaması yaptı. Diğer yandan Dev-İş eski başkanlarından Mehmet Seyis de paylaşımında "Gördüğüm en iyi seçim veteresi. Eski bir sendikacı olarak neler için mücadele ettimse hepsine cevap veriyor." dedi.

 

BAĞIMSIZLIK YOLU’NA İLGİ ARTIYOR

Seçimlere ilk kez katılan Bağımsızlık Yolu’nun milletvekili adaylarının katıldıkları televizyon programlarındaki net tutumları ve ortaya koydukları görüşleri sonrasında halk arasında Bağımsızlık Yolu’na ilginin arttığı gözlemleniyor.

 

İşte o klip;

 

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