Emekçinin Piyangosunda Hediyeler Dağıtılmaya Başlandı
Bağımsızlık Yolu’nun “Emekçinin Piyangosu” olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu 14 Ocak 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişle talihlilerini belirledi.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, hediyelerinin temini için 0542 865 24 31 veya 0542 856 96 10 numaralı telefonların aranabileceği ve 24 Ocak 2023 Salı, 26 Ocak 2023 Perşembe günleri, 17:30-19:00 saatleri arasında, Bağımsızlık Yolu Parti Genel Merkezi’nden hediyelerin alınabileceği açıklandı.
Çekiliş sonuçlarının tam listesine bagimsizlikyolu.org/piyango adresinden ulaşılabilir ve bilet kontrolü yapılabilir.
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