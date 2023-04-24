Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor

Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu 14 Ocak 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişle talihlilerini belirlemişti.
Hediyelerinin son kez temini için 0542 865 2431 veya 0542 856 96 10 numaralı telefonun aranarak ve 25 Nisan 2023 Salı, 26 Nisan 2023 Çarşamba ve 27 Nisan 2023 Perşembe günleri, 17:30-18:30 saatleri arasında, Bağımsızlık Yolu Parti Genel Merkezi’nden hediyelerin alına bileceği açıklandı.
Çekiliş sonuçlarının tam listesine bagimsizlikyolu.org/piyango adresinden ulaşılabilir ve bilet kontrolü yapılabilir.
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