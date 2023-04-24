  • BIST 5.044,08
  • Altın 1236.571
  • Dolar 19.4026
  • Euro 21.3588
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor

» »
Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor
Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor

 

Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu 14 Ocak 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişle talihlilerini belirlemişti.

 

Hediyelerinin son kez temini için 0542 865 2431 veya 0542 856 96 10 numaralı telefonun aranarak ve 25 Nisan 2023 Salı, 26 Nisan 2023 Çarşamba ve 27 Nisan 2023 Perşembe günleri, 17:30-18:30 saatleri arasında, Bağımsızlık Yolu Parti Genel Merkezi’nden hediyelerin alına bileceği açıklandı.

 

Çekiliş sonuçlarının tam listesine bagimsizlikyolu.org/piyango adresinden ulaşılabilir ve bilet kontrolü yapılabilir.

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bir haftada 13 yangın24 Nisan 2023 Pazartesi 14:10
  • Arıklı: Enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir24 Nisan 2023 Pazartesi 14:06
  • Son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı24 Nisan 2023 Pazartesi 14:01
  • Rüstem Tatar, vefatının 2’nci yıl dönümünde anıldı24 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
  • Milli Olimpiyat Komitesi, spor ambargosunu protesto amacı ile BM’ye bir mektup sundu24 Nisan 2023 Pazartesi 13:58
  • DAÜ-SEN Dünya Günü kapsamında  " Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm"  konulu söyleşi düzenliyor24 Nisan 2023 Pazartesi 12:57
  • Ara seçim 25 Haziran'da Meclis'ten oy birliği ile geçti...24 Nisan 2023 Pazartesi 12:07
  • CTP: Elde edilebilecek en önemli kazanım, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı binasını terk etmesi olacaktır!24 Nisan 2023 Pazartesi 10:39
  • Özersay: Bugün Meclis’te “Tencere dibin kara seninki benden kara” ana temalı çok laf edilecek24 Nisan 2023 Pazartesi 10:30
  • Mine Atlı: Tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç var24 Nisan 2023 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti