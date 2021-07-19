Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü tarafından yayımlanan mesajda, “Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta biz Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasına son veren ve Yunanistan’a demokrasiyi getiren 20 Temmuz Barış harekatının 47’nci yılını onur ve gururla kutluyoruz” denildi.

Kıbrıs Türk Halkının 96 yıllık mücadele sonucunda, Türkiye’nin garantörlüğü ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde yarınlara güvenle baktığının vurgulandığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ve Türk Ulusunun 20 Temmuz’un 47’nci yıldönümünün haklı gururunu yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yeni nesillerimizin, bir daha asla geçmişte yaşananları yaşamaması için, bizlere düşen görev, egemen varlığımızı ve özgür yaşamamızın simgesi olan KKTC Devletine, her ne şart altında olursak olalım sahip çıkmak ve geleceğe taşımaktır. Bu vesile ile bizlere bu günleri armağan eden Şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize de saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.