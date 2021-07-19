  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı.

» »
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü tarafından yayımlanan mesajda, “Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Kıbrıs’ta biz Türklere ve Rumlara barış getiren, Yunan cuntasına son veren ve Yunanistan’a demokrasiyi getiren 20 Temmuz Barış harekatının 47’nci yılını onur ve gururla  kutluyoruz” denildi.

Kıbrıs Türk Halkının 96 yıllık mücadele sonucunda, Türkiye’nin garantörlüğü ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde yarınlara güvenle baktığının vurgulandığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ve Türk Ulusunun 20 Temmuz’un 47’nci yıldönümünün haklı  gururunu yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yeni nesillerimizin, bir daha asla geçmişte yaşananları yaşamaması için, bizlere düşen görev, egemen varlığımızı ve özgür yaşamamızın simgesi olan KKTC Devletine, her ne şart altında olursak olalım sahip çıkmak ve geleceğe taşımaktır. Bu vesile ile bizlere bu günleri armağan eden Şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize de saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gloria Jeans Coffees'ten Asya bebeğe yardım19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:45
  • 20 Temmuz kutlama programı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sesleniş konuşmasıyla başladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:27
  • Bülent Ecevit Lefkoşa'da törenle anıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
  • Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11
  • Anıttepe’de tören düzenlendi19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:08
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği : Anavatanımıza dört elle sarılmaya davet ediyoruz. 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:02
  • Memur-Sen: KKTC Halkı, Egemen Bir Halktır19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:57
  • 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi.19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:52
  • COVİD 19: 50 yaşın üzerinde 4 kişi bugün yoğun bakıma kaldırıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:42
  • Akansoy'dan Tatar'a, tarihin çöplüğünde yer alacaksınız19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti