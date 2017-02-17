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Emekli Astsubaylar Derneği, 21 Aralık’ın “Soykırım Günü” olmasnı istedi

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Emekli Astsubaylar Derneği, 21 Aralık’ın “Soykırım Günü” olmasnı istedi
Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in dün müzakerelerde sergilediği tavrı “saygısızlık” olarak niteleyerek, bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şahsında Kıbrıs Türk halkına yapıldığını söyledi.

“SAYIN AKINCI’DAN ONURUMUZU VE SAYGINLIĞIMIZI KORUYACAK BİR TAVIR BEKLİYORUZ. BİZE GÖRE MÜZAKERE KAPISI KAPANMIŞTIR”

 Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in dün müzakerelerde sergilediği tavrı “saygısızlık” olarak niteleyerek, bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şahsında Kıbrıs Türk halkına yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının onurunun incitilmeye çalışıldığını savunan Ömürlü, “Sayın Akıncı’dan onurumuzu ve saygınlığımızı koruyacak bir tavır bekliyoruz. Bize göre müzakere kapısı kapanmıştır” dedi.

Ömürlü, yazılı açıklamasında dünkü gelişmeleri değerlendirerek, 21 Aralık’ın “Soykırım Günü” olarak kabul edilmesini istedi.

“ANASTASİADİS GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİ”

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Anastasiadis, Kıbrıs’taki tüm felaketlere Rum-Yunan Enosis ülküsünün sebep olduğunu kabul etmeli, gerçeklerle yüzleşmelidir. Aksi takdirde müzakerelerde zaman kaybetmeye de halkı umutlandırmaya da kimsenin hakkı yoktur.

Bu gerçeği Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşlara anlatma, KKTC’nin tanınma talebini gündeme getirme zamanı da geldi.

UBP-DP hükümeti ile Cumhuriyet Meclisi’ni Rumların ve Yunanlıların kanıtlı ispatlı şekilde 21 Aralık 1963 tarihinde uyguladığı Akritas planını ‘soykırım günü’ olarak karara bağlayıp dünyaya duyurmaya davet ediyoruz.”

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