Emekli Astsubaylar Derneği Başkanlığı’na yeniden Ömürlü seçildi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği’nde başkanlığa yeniden Esen Ömürlü seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin Kızılbaş’taki lokalinde gerçekleşen olağan genel kurulda, yeni yönetimle denetim, onur ve disiplin sorumluları belirlendi.

Başkanlığa Esen Ömürlü’nün getirildiği seçimde, başkan yardımcılığına İbrahim Arap, genel sekreterliğe Kasım Uluçay, genel muhasipliğe Halil G. Hoca, sosyal işler sorumluluğuna Tahir Çil, yardımcılığına Ercan Evren, milli günleri kutlamam sorumluluğuna Mehmet Gülali, yardımcılığına Aydın Kaygan, basın ve halkla ilişkiler sorumluluğuna Mustafa Gençosman, yardımcılığına Fikret Tat getirildi.

Yüksek Denetleme Kurulu Halil Ersalıcı, Sezer Aksel ve Erdoğan Oğuz; Onur ve Disiplin Kurulu ise Cahit Bozatlı, Mustafa Ekinci ve Erdoğan Volkan’dan oluştu.

Lefkoşa’da İbrahim Arap, Mağusa’da Kasım Uluçaylı, İskele’de Kudret Balcı, Girne’de Zafer Hüray ve Güzelyurt/Lefke'de Tuncay Şahmaran bölge sorumluluğuna getirildi.

Esen Ömürlü, genel kurulda yaptığı kısa konuşmada, üyelerden aldıkları güçle birlik ve beraberlik içerisinde şevk ve inançla çalışarak daha çok ilkelere imza atacaklarını söyledi. Ömürlü, teşekkür ederek yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.