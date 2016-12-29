Emekli Astsubaylar Derneği KTÖS’ü kınadı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) çıkarttığı 2017 ajandasının vatansever Kıbrıs Türk öğretmenine, Kıbrıs Türk halkına ve varoluş mücadelesine ihanetin belgesi olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, “ KTÖS’nın başına çöreklenmiş, birkaç sapık ideolojinin sözcülüğünü yapanlar, Kıbrıs Türk halkının içinde, Truva atı misyonunu yürütmektedirler” ifadelerini kullandı..



Ömürlü, “KTÖS’ün 2017 ajandasında,TMT’nin öncülüğünde verilen milli mücadeleyi aşağılayan, KKTC Devleti’ni darbe ürünü olarak göstermeye çalışan bu sapık düşünce sahiplerini şiddetle kınadıklarını” bildirdi,

Çözüm sürecinde kritik bir eşikte olunduğunu belirten Ömürlü, mümkün olması halinde kurucu eşit ortağı olarak, bu anlaşmayı imzalayacak kurucu devletin KKTC Devleti olacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti

Ömürlü, KTÖS yöneticileri dahil, halkın egemen varlığı, özgürlüğü ve varoluş nedeninin KKTC Devleti olduğunu belirtti.

Ömürlü “İçinde bulunduğumuz kritik süreçte, varoluş mücadelemiz ile devletimizi aşağılayıcı tavır sergileyenleri, Rum’a hizmetle suçluyor ve hadlerini aşmamaya davet ediyoruz” dedi.