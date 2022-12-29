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Emekli başöğretmen Hülya Sonder hayatını kaybetti

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LTL’nin emekli başöğretmenlerinden Hülya Sonder hayatını kaybetti.
Emekli başöğretmen Hülya Sonder hayatını kaybetti

Lefkoşa Türk Lisesi’nin emekli başöğretmenlerinden Hülya Sonder yaşamını yitirdi.

Öğretmen camiası ve öğrencileri tarafından çok sevilen ve yardımseverliği ile herkesin gönlünü kazanan Sonder’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Mithat İçemen ve Merhumsa Hüsniye İçemen’in kızları olan Hülya Sonder, Merhum Hasan Hakkı Sonder’in eşiydi.

Sonder’in cenazesi 30 Aralık Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

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