Emekli itfaiyeciler unutulmadı

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren emekli İtfaiye Müdürleri Kaner KÖKSAL, Aysın ÖZTRAK ve Ahmet ÖZMENEK, İtfaiye Müdürü Ramadan GÜRPINAR tarafından ziyaret edilerek vermiş oldukları hizmetlerden ötürü ziyaret anısı olarak kendilerine plaket takdim edildi.

Girne Bölgesinde de emekli İtfaiye Müfettiş Muavini Gültekin SONAT, Girne İtfaiye Şube Amiri İ.B/Müf Mustafa PAÇA tarafından evinde ziyaret edildi.

Aynı amaçla tüm bölgelerde yine diğer emekli itfaiye mensupları evlerinde ziyaret edilerek itfaiye hizmetleri konusunda vermiş oldukları geçmiş hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür edildi.