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Emekli Maaşı Alanlara Yoklama Bildirgeleri Gönderildi

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Emekli Maaşı Alanlara Yoklama Bildirgeleri Gönderildi
Emekli Maaşı Alanlara Yoklama Bildirgeleri Gönderildi

Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi'nin Emeklilik Şubesi'nden emekli maaşı alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dulluk ve yetim maaşı alan kişilerin hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında adreslerine postalanan yoklama bildirgeleri bu yıl 2 Mart 2020 tarihi itibarıyle gönderildi.

Yoklama bildirgelerinin üzerinde belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi'ne gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yoklama Bildirgeleri adreslerine ulaşmayanların, “www.hazine.gov.ct.tr” internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceği belirtildi.

Çeşitli nedenlerle Yoklama Bildirgelerini belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşlarının tedbir olarak Nisan 2020 ayında ilgili banka hesaplarına yatırılmayacağı kaydedildi.

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