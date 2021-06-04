  • BIST 1.433
  • Altın 526,524
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Emekli maaşını almak için annesinin cesedini yedi yıl evde gizlemiş

» »
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan bir kişinin, yedi yıl önce hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını alabilmek için cesedi evde tuttuğu ortaya çıktı.
Emekli maaşını almak için annesinin cesedini yedi yıl evde gizlemiş

Adı Sasa olarak açıklanan 47 yaşındaki Sırbistan vatandaşı, salı günü polise gitti ve 75 yaşındaki annesi Zlaka’nın kansere yakalandığını, tedavi görmediğini ve 2014 yılında evde tek başınayken hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine adamın yanına ekip verildi ve eve yollandı. Banyoda, brandayla üstü örtülen bir bavulun içinde kadının cesedi bulundu. Sasa, kadının cansız bedenin bir süre dolapta tutuğunu sonra banyoya koyduğunu, kokuyu önlemek için köpük kullandığını söyledi ve emekli maaşı almak için bunları yaptığını itiraf etti. Birden bire ortadan kaybolan komşularına da annesinin son yıllarını ülkesinde, Sırbistan’da geçirmeye karar verdiğini söylemişti.

Gözaltına alınan Sasa, otops sonucunda kadının onun tarafından öldürülmediği kesinleşince serbest bırakıldı.

Ekim 2020’de, bir kişinin babasının maaşını alabilmek için cesedini 17 yıl dondurucuda sakladığı ortaya çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO'da zirve hazırlığı02 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
  • Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı02 Haziran 2021 Çarşamba 09:22
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden, COVID-19 varyantlarına yeni isimler01 Haziran 2021 Salı 16:33
  • Yeni Zelanda'da Meydana Gelen Selde Tarım Alanları Zarar Gördü01 Haziran 2021 Salı 14:59
  • Merkel, AB'nin Belarus'a Yönelik Aldığı Yaptırım Kararlarını Savundu01 Haziran 2021 Salı 09:48
  • Fransa’da Anayasa Konseyi Kovid-19 Sağlık Kartı Uygulamasına Onay Verdi01 Haziran 2021 Salı 09:13
  • Fransa’da virüs deneyi: 5 bin kişilik konser düzenlendi31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:55
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron Güney Afrika'yı Ziyaret Etti29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:32
  • "Getir" Amsterdam'da hizmet vermeye başladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:02
  • ABD askerleri NATO tatbikatı sırasında 'yanlışlıkla' ayçiçeği fabrikasını bastı29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti