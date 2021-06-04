Emekli maaşını almak için annesinin cesedini yedi yıl evde gizlemiş

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan bir kişinin, yedi yıl önce hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını alabilmek için cesedi evde tuttuğu ortaya çıktı.

Adı Sasa olarak açıklanan 47 yaşındaki Sırbistan vatandaşı, salı günü polise gitti ve 75 yaşındaki annesi Zlaka’nın kansere yakalandığını, tedavi görmediğini ve 2014 yılında evde tek başınayken hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine adamın yanına ekip verildi ve eve yollandı. Banyoda, brandayla üstü örtülen bir bavulun içinde kadının cesedi bulundu. Sasa, kadının cansız bedenin bir süre dolapta tutuğunu sonra banyoya koyduğunu, kokuyu önlemek için köpük kullandığını söyledi ve emekli maaşı almak için bunları yaptığını itiraf etti. Birden bire ortadan kaybolan komşularına da annesinin son yıllarını ülkesinde, Sırbistan’da geçirmeye karar verdiğini söylemişti.

Gözaltına alınan Sasa, otops sonucunda kadının onun tarafından öldürülmediği kesinleşince serbest bırakıldı.

Ekim 2020’de, bir kişinin babasının maaşını alabilmek için cesedini 17 yıl dondurucuda sakladığı ortaya çıkmıştı.