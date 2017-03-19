Emekli olacaktı, dolandırıldı!

Türkiye’den emekli olmak istedi ancak bir ayağı Adana’da bir ayağı da KKTC’de bulunan dolandırıcı şebekesinin eline düştü. Dolandırılan vatandaş polise suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’den emekli olmak istedi ancak bir ayağı Adana’da bir ayağı da KKTC’de bulunan dolandırıcı şebekesinin eline düştü. Dolandırılan vatandaş polise suç duyurusunda bulundu.

EMEKLİ OLACAKTI,

DOLANDIRILDI!

BORÇLANDI AMA DOLANDIRILDI

Ülkemizin Dörtyol köyünde geçimini sürdüren bir vatandaş olan ve 2013 yılında emeklilik yaşı gelen Gök, Türkiye’den emekli olmak istedi ve şans eseri bir ayağı Adana’da bir ayağı da KKTC’de bulunan dolandırıcı şebekesinin eline düştü. Gök, emekli olmak umuduyla bankadan kredi çekerek kendisini emekli edeceklerini söyleyen şahıslara verdi ancak toplamda 65 bin TL dolandırıldı…

DOLANDIRILDIĞINI, HASTALANINCA ANLADI

İlk ödemeler sonrası aradan aylar geçmesine karşın Gök’ün Türkiye sosyal güvenlik kurumunda hesabına bir lira bile yatırılmadı. 6 ay öncesine kadar dolandırıldığından haberi olmayan Gök, geçirdiği hastalık nedeniyle Türkiye’de bir hastanede tedavi görmeye gitti. Hastanede aldığı “kaydınız bulunmuyor” cevabı, Gök’ün dolandırıldığını anlamasına yetti.

“BAŞKA İNSANLARIN BAŞI YANMASIN”

61 yaşındaki Gök konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Başka insanların başı yanmasın, herkes dikkatli olsun. Seni emekli ettim dedi hesabıma 4500 TL yatırdı, aylık 1350 TL maaş verdi. Sonra rahatsızlandım, Türkiye’de hastaneye gittim ancak kayıtlarımı bulamadılar ve o an dolandırıldığımı anladım. Adana Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne gittim, bana yatırımımın bulunmadığını söylediler. Şebekenin bir ucu Adana’da bir ucu Kıbrıs’ta…

Ertuğrul Senova / Detay Gazetesi

Dolandırıcılık suçunun dikkate alınabilecek bir boyuta ulaştığı şu günlerde ülkemiz, toplumsal güvenlik konusunda sıkıntılarla boğuşuyor. Dolandırılan vatandaşlar furyasına son olarak 61 yaşındaki Adana kökenli Nihat Gök katıldı. Ülkemizin Dörtyol köyünde geçimini sürdüren bir vatandaş olan ve 2013 yılında emeklilik yaşı gelen Gök, Türkiye’den emekli olmak istedi ve şans eseri bir ayağı Adana’da bir ayağı da KKTC’de bulunan dolandırıcı şebekesinin eline düştü. Gök, emekli olmak umuduyla bankadan kredi çekerek kendisini emekli edeceklerini söyleyen şahıslara verdi ancak toplamda 65 bin TL dolandırıldı…

61 yaşındaki Nihat Gök, memleketi Adana’dan emekli olabilmek adına dolandırıcı şebekeye 2013’ten bu yana toplamda 65 bin TL verdi.

Kendisine “seni emekli ettim” diyen şebeke, Gök’ün hesabına inandırıcı olması için 4500 TL yatırarak birkaç ay boyunca 1350 TL maaş verdi ve Gök’ü tam 4 yıl boyunca oyaladı.

DOLANDIRILDIĞINI, HASTALANINCA ANLADI

İlk ödemeler sonrası aradan aylar geçmesine karşın Gök’ün Türkiye sosyal güvenlik kurumunda hesabına bir lira bile yatırılmadı. 6 ay öncesine kadar dolandırıldığından haberi olmayan Gök, geçirdiği hastalık nedeniyle Türkiye’de bir hastanede tedavi görmeye gitti. Detay Gazetesi'ne konuşan Gök; hastanede aldığı “kaydınız bulunmuyor” cevabı, Gök’ün dolandırıldığını anlamasına yetti.

Dolandırıldığı şüphesiyle Adana Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne giden Nihat Gök, herhangi bir yatırımı bulunmadığını resmi ağızdan da duymuş oldu. Ardından hem Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de KKTC’deki Polis Genel Müdürlüğü’ne bir ayağı Adana’da bulunan şebeke ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

“BAŞKA İNSANLARIN BAŞI YANMASIN”

61 yaşındaki Gök konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Başka insanların başı yanmasın, herkes dikkatli olsun. Seni emekli ettim dedi hesabıma 4500 TL yatırdı, aylık 1350 TL maaş verdi. Sonra rahatsızlandım, Türkiye’de hastaneye gittim ancak kayıtlarımı bulamadılar ve o an dolandırıldığımı anladım. Adana Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne gittim, bana yatırımımın bulunmadığını söylediler. Şebekenin bir ucu Adana’da bir ucu Kıbrıs’ta. Avukatım hem Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de KKTC’de Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. “dedi.