Emekli oldu hakkını alamadı! BES ise yardımcı olmuyor!

Emekli LTB emekçisi Beşer Kişmir, Anayasal hakkı olmasına ve toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen emekli ikramiyesinin tamamını alamadığını belirterek, sendikanın da kendisine yardımcı olmadığını belirterek Belediye önünde tek kişilik eyleme başaldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) emeklisi eski çalışanı Beşer Kişmir, toplu iş sözleşmesi (TİS) olmasına rağmen, emekli ikramiyesinin tümünü alamadığını dile getirerek, defalarca sendikaya başvurmasına rağmen sendikanın kendisine yardımcı olmadığını açıkladı.

8 buçuk yıldır da İhtiyat Sandığının yatırılmadığınınsöyleyen Kişmir, “Sendikanın ismi var cismi yok, sendika ile LTB Başkanı el ele” şeklinde konuştu.

Kişmir yaptığı açıklamada "Ben Bir Belediye Emekçisiyim Bugün Anayasal Hakım İçin Bir Mücaledeye Girdim L.T.Belediyesi Önünde Belediye E. Sendikasi Başkanı İmza Koyduğu T.İ.S Savunmuyor Beni Yalnız Bıraktılar Sesimi Duyurmak İçin Sizden Emeği Savunan Basın Emekçilerinden Yardım İstiyorum Yarın Yine L.T.B Önündeyim" dedi.