Emekli Orgeneral Başbuğ, DAÜ’ lü öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından düzenlenen konferans kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Rauf Raif Denkaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi.

Konferansa, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile DAÜ ATAUM Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün yanı sıra DAÜ’lü öğrenciler ve halk katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını yapan DAÜ-ATAUM Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ’lü gençlerin geçmişi ve geleceği daha iyi anlamaları amacıyla ulusal ve uluslararası anlamda önde gelen insanları üniversitede öğrencilerle buluştuklarını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a davetlerini onurlandırdıkları için saygılarını sundu ve Orgeneral Başbuğ’un özgeçmişini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını” konu başlıklı konferansında, DAÜ’yü daha önce de birçok kez ziyaret ettiğini ve burada olmaktan dolayı her zaman mutluluk duyduğunu vurgulayarak, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a ve konferansın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konferansın sonunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, DAÜ’lü öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından Orgeneral Başbuğ’a gümüş tabak takdiminde bulunuldu. Etkinlik sonunda Orgeneral Başbuğ, “Sorunlarla Yüzleşmek”, “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası”, “Unutulan Ada Kıbrıs”, “20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk”, “Terör Örgütlerinin Sonu”, “Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler” ile “Nasıl Bir Türkiye” adlı kitaplarını da imzaladı.



