Emekli Orgeneral Galip Mendi Doğruladı

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi. İddianamede ismi geçen Emekli Orgeneral Galip Mendi, Oda TV’den Can Özçelik’e konuştu.

Mendi, Özçelik’e şunları söyledi:

“1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nda görevliydim. 1996 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü.

Kıbrıs’taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok.”

Korkut Eken’in Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul eden Mendi, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” dedi.

Atilla Peker’in “Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi” iddiasına da yanıt veren Galip Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum” diye konuştu.

Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastarı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, “Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor. O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastarı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı” dedi.

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