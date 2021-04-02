Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu: "Bir zamanlar Kıbrıs'ta Cami Yaktık!"

Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, Özel Harp Dairesi’ni HABERTÜRK’e anlatırken tarihi bir gerçekliği de gözler önüne sermişti: “Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi Kıbrıs’ta bir cami yaktık.”

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı diziye tepkiler sürüyor. Kıbrıs'taki tarihi gerçekleri abartarak kurgulanan diziyle ilgili, 2010 yılında yapılan bir açıklama yeniden gündeme geldi.

Kıbrıs’taki sivil direnişi örgütleyen isim olarak bilinen emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, 2010 yılında HaberTürk’e yaptığı açıklamada “halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Mesela bir cami yakılır. Kıbrıs’ta biz bunu yaptık. Bir cami yaktık” demişti.

Türkiye’de gayrimüslimleri hedef alan 6-7 Eylül Olayları ve TC’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın suikastına karıştığı iddialarıyla gündeme gelen eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, Özel Harp Dairesi’ni HABERTÜRK’e anlatırken tarihi bir gerçekliği de gözler önüne sermişti: “Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi Kıbrıs’ta bir cami yaktık.”

Ahmet Özal’ın Turgut Özal suikastı ile ilgili iddialarını yalanlayan Yirmibeşoğlu, yıllar önce gazeteci Fatih Güllapoğlu’na söylediği, “6-7 Eylül olayları Özel Harp işidir vemuhteşembir örgütlenmedir” şeklindeki sözlerine de açıklık getirmek istedi. Yirmibeşoğlu, “1971’de Özel Harp Dairesi’ne Kurmay Başkanı oldum. 6- 7 Eylül olayları 1955’te oldu. O tarihte Özel Harp Dairesi yoktu zaten. Kıbrıs için kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu vardı” dedi.

Boş bulununca…

Yirmibeşoğlu, Özel Harp Dairesi’nin çalışma sistemini HABERTÜRK muhabirine anlatırken tarihi bir sırrı ağzından kaçırdı. Yirmibeşoğlu şöyle konuştu:

“Gazeteci bana ‘Bu olay neden yapıldı?’ diye sorunca ona akademik düzeyde konuştum. Şunun için yapılır dedim; ‘eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini birmukavemet hareketini göstermesini arzu ederseniz sizin saygın değerlerinize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareket yaptığını gösterirseniz, halkı galeyana getirirsiniz. Özel Harp’te bir kural vardır; halkınmukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs’ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela.”

Camilere sayısız bomba atıldı

Kıbrıs’ta 1955-58 yılları arasında 16, 1963-74 arasında ise 100’den fazla cami, mescit ve türbe Rumlar tarafından tahrip edildi. Baf’taki Cami-i Cedit 1964’te yakılarak yerle bir edildi. Lefkoşa’daki Ömeriye ve Bayraktar camileri de defalarca bombalandı.