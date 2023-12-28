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Emekli personele plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi...

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Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde uzun yıllar hizmet verip, 01 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emeklilik hakkı kazanarak emekliye ayrılan personele, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi.
Emekli personele plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi...

Düzenlenen törene, Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım KUNİ’nin yanı sıra, PGM I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER, PGM II. Yardımcısı Zafer ZAİFER, Polis Hizmetleri Komisyonu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi P. Kur. Alb. Mehmet Ali AKBAŞ, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri ile emekli personel ve aileleri katıldı.

Törende emekli olan personele hitap eden PGM Kasım KUNİ; Polis Örgütü’nün çalışanı ve emeklisi ile büyük bir aile olduğunu, emekliye ayrılan personelin de her zaman bu ailenin bir ferdi olarak kalmaya devam edeceğine vurgu yaptı ve Polis Genel Müdürlüğü olarak her zaman emeklilerin yanında olduklarını kayderek emekliye ayrılan personele bundan sonraki yaşamlarında sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

PGM Kasım KUNİ’nin konuşmasının ardından emekliye ayrılan personele, Polis Örgütüne vermiş oldukları hizmetler anısına plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi.

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