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Emekli Polis Müfettişinin Rüşvet davasında 8 yıl hapis cezası

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Emekli Polis Müfettişinin Rüşvet davasında 8 yıl hapis cezası
Emekli Polis Müfettişinin Rüşvet davasında 8 yıl hapis cezası

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan emekli polis müfettişi Gülay Çekici’nin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici Girne Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

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