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Emekli Polisler Derneği, polis mensuplarının darp ve şiddete maruz kalmasını kınadı

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Emekli Polisler Derneği (EPD), polis mensuplarının görev sırasında darp ve şiddete maruz kalmasının son günlerde arttığına dikkat çekerek, yaşananlara tepki gösterdi.
Emekli Polisler Derneği, polis mensuplarının darp ve şiddete maruz kalmasını kınadı

EPD Genel Başkanı Birol Atasü yaptığı yazılı açıklamada, polisin suçları önlemek, halkın güvenliğini sağlamak ve suçluları adalete teslim etmek için özveriyle görevlerini yerine getirirken bu tür hareketlere maruz kalmasını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Cürümler ve trafik kazalarını önlemek adına gece gündüz çalışan polis mensuplarına "acımasızca" saldırılmasını binlerce üye olarak üzüntüyle izlediklerini belirten Atasü, polise karşı fiili şiddet uygulayanların yasalar önünde hesap vereceklerine inandıklarını belirtti.

Darp ve şiddet uygulayarak polisin görev yapmasına engel olunması konusunda yasalarda gerekli cezai hükümlerin yer aldığını da anımsatan Atasü, şöyle devam etti:

“Polis Örgütümüz cürüm ve trafik kazalarını önlemek gayesiyle gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden görevlerine ve operasyonlarına devam etmektedir. Yakın zamanda gündemi uzun süre meşgul eden Lefkoşa’da Hayvan Üreticileri Birliği’nin eyleminde gerekse diğer görevlerinde gösterdiği sağduyulu ve soğukkanlılık takdire şayandır.  Ancak buna rağmen son günlerde polisimize karşı fiili şiddetin artarak devam ettiğini gözlemliyoruz.        

Gönyeli‘de kadına karşı şiddet olayıyla ilgili olarak olay yerine giden polislerin darp edilmesi. Karşıyaka’da oynanan futbol karşılaşmasında alkolü bir kişinin iki polis mensubunu darp etmesi. Girne’de yine alkollü bir kişinin eşini rapor eden trafik polislerine karşı rahatsızlık yaratıcı hareketlerde bulunup darp etmesi kabul edilir davranışlar değildir.

Polisimiz suçları önlemek, halkın güvenliğini sağlamak ve suçluları adalete teslim etmek için özveriyle görevlerini yerine getirirken bu tür hareketlere maruz kalmasını şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin adalet önünde hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarına inanıyoruz. Dernek olarak polis örgütünün yanında olduğumuzu bildirir, tüm görevlerinde başarılar dileriz.”

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