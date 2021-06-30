Emekli Polisler Derneği Polise Sağlıklı Ortamlarda Sorunsuz Çalışma Olanakları Yaratılmasını İstedi

KKTC Emekli Polisler Derneği, polis mensuplarına sağlıklı ortamlarda sorunsuz çalışma olanakları yaratılmasını istedi.

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 57’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan KKTC Emekli Polisler Derneği, mesajında “ halkımız ile birlikte hayatı bizimle paylaşan yabancıların da huzuru için zaman mevhumu bilmeden, gecesini gündüzüne katarak görev ifa eden Polislerimize ve onların bağlı olduğu KKTC Polis Genel Müdürlüğü üst kademe yöneticilerine en içten duygularla teşekkür ederiz ”

Emekli Polisler Derneği adına Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Günü mesajında Milli Mücadele Tarihimizde Kanlı Noel olarak adlandırılan 1963 Aralığı’nda Enosis hedefiyle Rum-Yunan askeri güçlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak amacıyla Kıbrıs Türk Halkına karşı başlattıkları saldırılarla birlikte halkının yanında olan ve olmaya devam eden Polis Teşkilatı’nın kıymetli mensuplarının gününü kutladı.

EPD Genel Başkanı Çırakoğlu’nun mesajı şöyle:

“Toplumsal huzur ve güvenin en temel öğesi, halkımız için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan polislerimize bu anlamlı günde şükran duygularımızı iletirken, ülkemizi yöneten devlet ve hükümet yetkililerine de bir an önce Polis Teşkilatı’nın yasal ve alt yapı yetersizliklerini ortadan kaldıracak adımlar atmaları çağrısı yapıyoruz.

Halkımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam için polisimize ihtiyacı olduğu kadar polisimizin de onu ezdirmeden, bıktırmadan, sağlıklı koşullarda görev yapmasını sağlayacak devlet ve hükümet yetkililerine ihtiyacı vardır.

Polis Teşkilatına yıllarını vererek emekliye ayrılan bizler bugün canla başla yasalar çerçevesinde çalışan arkadaşlarımızın hak ettikleri ortamlarda görev sürdürebilmeleri için sadece bir gün için değil sonsuza dek hep yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.”