Emekli Polisler Derneği: Polisimizin kısıtlı olanaklarla başarılı hizmet vermesi gurur verici

Empolder Genel Başkanı Birol Atasü, polisin kısıtlı olanaklara rağmen başarılı hizmet vermesinin gurur verici olduğuna dikkat çekerek, "İç güvenlik, trafik ve özlük haklarına ilişkin yasal çalışmaların hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Polis teşkilatının kısıtlı olanaklarla özverili ve başarılı hizmetlerini sürdürmekte olmasını gurur verici bulduklarını belirten Empolder (emekli polisler derneği) polis teşkilatında görev yapan tüm personeli dernek olarak kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Polis teşkilatının uzun yıllardır yüzde 35 eksik kadro ile görev yaptığını ve hükümetin bu yıl yeni istihdamlarla teşkilatı güçlendireceğini açıklamasını olumlu bulduklarını hatırlatan Empolder Genel Başkanı Birol Atasü, dernek yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, iç güvenlik, trafik ve özlük haklarına ilişkin yasal çalışmaların hızlandırılmasını beklediklerini de belirtti.

Emekli polisler olarak görev yapmakta olan arkadaşlarını giderek artan uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı ve darp, tehdit ve cinayet girişimlerine ilk müdahalede olağanüstü başarı sağlamakta olmaları nedeniyle kutladıklarını kaydeden Genel Başkan Atasü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki yasa boşluklarından faydalanmak isteyen kötü niyetli ve organize suç işleyen şahısların, bilhassa uyuşturucu, soygun, dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık, cinayet, kara para aklanması, kadına şiddet, siber suçlar vb. çeşitli ağır suçların artmasına rağmen Polisin başarılı operasyonları sayesinde faillerin yakalanmaları ve adalete teslim edilmelerinin gururunu yaşamaktayız.

Polis Teşkilatının personel, araç gereç ihtiyacının yanında, bekletilmekte olan ve İhtiyaç duyulan yasalar ile Polisin özlük haklarının da günün şartlarına göre düzenlenmesinin zamanının gelip geçtiğini ve bir an önce ve geciktirilmeden düzeltilmesini ümit eder, başta Polis Genel Müdürü ve yardımcıları olmak üzere tüm Polis Teşkilatı mensuplarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.”