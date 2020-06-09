Emekli Polislerden Kar-İş Eylemine Tepki

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), Kar-İş’in iki gündür Lefkoşa’da yaptığı araçlı eyleme tepki gösterdi; halkın hoşgörü sınırını zorlamama çağrısı yaptı.

Bir yandan salgın diğer yandan salgının yarattığı ekonomik daralmanın halkla birlikte hükümetlere de sıkıntı verdiğini kaydeden EMPOLDER Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu yazılı açıklamasında, yaklaşık 3 aydır koronavrüsle mücadele eden her kesimin hayatın normale dönmesiyle birlikte ekonomik sıkıntılarla da mücadeleye başladığını belirtti.

“Kamu yolları eyleme basamak yapılamaz, konu halkın hoşgörü sınırını aşmadan çözülmelidir” diyen Çırakoğlu, hükümete de uzlaşıyla sorunu çözme çaprısında bulundu.