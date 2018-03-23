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Emekli polisleri Sosyal Hizmetlere mahkum ettiler!..

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Yasada düzenlemeler yapılarak haklarınız verilecek denilen polisler, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı kırgın ve üzgün.
Emekli polisleri Sosyal Hizmetlere mahkum ettiler!..

Taner ULUTAŞ

Emekli olan bazı polisler, emekli olduktan sonra 56 yaşına kadar maaş alamamaları ve ailelerini geçindirme zorluğu yaşadıkları için Sosyal Hizmetler Dairesine başvurdu. 

50 yaşında emekli olduktan sonra 56 yaşından gün almalarından sonra maaş almaya başlayacak olan 3 polis emeklisi Sosyal Hizmetler Dairesine başvurarak ailelerini geçindirmek için yardım talep etti. Başvuru yapan 3 polis emeklisinden, birisinin müracaatı kabul edilirken, diğer iki polis emeklisinin Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e havale edildiği öğrenildi.

POLİSE SÖZ VERİLDİ AMA YERİNE GETİRİLMEDİ

Emekli Polis Atınç Yağızsoy yapmış olduğu açıklamada, Polisin emekli olduktan sonra maaş alma hakkı geçmiş hükümetler tarafından söz verilmesine rağmen yerine getirilmedi. O hak halen polise sağlanmış değil.Emekliye çıkan polis, maaş alamadığı için ailesinin geçimini zor şartlarda sağlıyor. Polis bilindiği üzere, Güvenlik Kuvvetlerine bağlıdır. GKK’ya bağlı askerler 50 yaşında emekliye ayrılınca hem ikramiyesini hemde maaşını alıyor. Ancak ayni kuruma bağlı polis için bu söz konusu değildir dedi.

POLİS 37.5 SENE, SİVİL MEMUR 25 SENE ÇALIŞIYOR

Atınç Yağızsoy, açıklamasına devamla, siyasiler polisin mesai saatlerini de sürekli dile getiriyor. Polis yasanın uygun gördüğü 48 saat çalışıyor. Bu yıllara vurduğunuz zaman 37.5 seneye tekabül ediyor. Halbuki memurun yılları 25 seneye tekabül ediyor. O zaman memur da 48 saat çalışarak 37.5 senede emekli olsun ifadesinde bulundu.

AİLELERİMİZİ GEÇİNDİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Polis, meslek yıpratıcı olduğu için uzun yıllar çalışınca mutlaka bir yerinde arıza çıkar. Özellikle bel fıtığı çok olur. Dolayısıyla 50 yaşında emekliye çıktığı zaman bir başka iş yapamayacak durumda olur. Emekliye çıkan polis maaşını 56 yaşından gün almaya başladığı gün almaya başlayacağı için geçimini zor şartlarda sağlar.  Biz emekli olduk. Ancak maaş alamadığımız için ailemizin geçimini sağlayamıyoruz. Bu nedenle, devletten yardım almak için Sosyal Hizmetler Dairesine başvurduk. 3 Arkadaş olarak yapmış olduğumuz müracaat sonrasında bir arkadaşımızın müracaatı kabul edildi. İki emekli polis olan bizlerin ise eşleri özelde çalıştığı için Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e havale edildik. Sayın bakandan randevu talep edeceğiz ve onunla gidip görüşeceğiz. Emekli Polisleri, Sosyal Hizmetler Dairesine muhtaç eden devlet yetkililerimizin artık bizlere elini uzatmasını ve yasayı tadil etmelerini bekleriz dedi.

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