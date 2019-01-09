Emekli Subaylar Derneği: “Vicdani redden daha öncelikli olan ülke güvenliğidir”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, vicdani reddin dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilen bir insan hakkı olduğunu ancak ülke şartları dikkate alındığında öncelikli olarak güvenliğin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, vicdani ret konusundaki görüşlerini açıkladı.

Dernek açıklamasında, “Vicdani ret, dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilen bir insanlık hakkıdır. Ülkemiz için de bir ihtiyaç ve yasal gereksinim olduğu düşüncesindeyiz. Ancak bu gereksinim yanında bulunduğumuz coğrafyada ve adamızda var olan iç ve dış ortam ve şartlar dikkate alındığında vicdani retten daha öncelikli olan ülke güvenliğidir.” ifadelerine yer verildi.

Askerlerin savaşan insanlar olmakla birlikte, barışın ve güvenliğin de teminatı ve devamlılığı olduğu belirtilen açıklamada, bu devamlılığın sağlanması için komutanlığın ihtiyacı olan insan kaynağının azaltılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yasayla birlikte diğer mevcut yasaların da gözden geçirilerek, insan kaynağı ve profesonel personel sayısının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılması ve mali kaynak yaratılması gerektiğini ifade edildi. Açıklamada, “Bu gerçekler ışığından hareket ederek ülkeye ve topluma en uygun, kabul edilebilir bir yasanın ortaya çıkması için öncelikle siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin olumlu katkı koymasını talep ederiz” dedi.

Mevcut yasa tasarısının eksiklikleriyle ilgili, eğer varsa görüş ve öneri sunulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, derneğin bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na, hükümete ve ilgili komite başkanına sunacağı açıklandı.