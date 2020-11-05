Emekli Subaylar Derneği’nden KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e Kınama

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik pek çok iddiaların yer aldığı metinden dolayı kınadı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik pek çok iddiaların yer aldığı metinden dolayı kınadı.

Dernek Başkanı Kazım And, yaptığı yazılı açıklamada “Elcil’in KKTC Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın gayri resmi görüşmesine yönelik Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basında yer alan yazılı açıklamasını esefle kınarız” dedi..

And, “Malum şahsiyetin, Kıbrıs Türkü’nü, özellikle 1963 den beri yok sayan, başında kim olursa olsun Rum liderliğine KKTC’nin en üst makamını ve yetkililerini içeriği deson derece çirkin olan bir metinle şikâyet etmesini; kendi toplumunun, milli ve manevi

değerlerine bağlı, özgür ve demokratik yapısını yok saymasının yansıması olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.