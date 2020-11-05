  • BIST 1.181
  • Altın 523,964
  • Dolar 8,4207
  • Euro 9,9701
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

Emekli Subaylar Derneği’nden KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e Kınama

» »
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik pek çok iddiaların yer aldığı metinden dolayı kınadı.
Emekli Subaylar Derneği’nden KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e Kınama

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik pek çok iddiaların yer aldığı metinden dolayı kınadı.

Dernek Başkanı Kazım And, yaptığı yazılı açıklamada “Elcil’in KKTC Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın gayri resmi görüşmesine yönelik Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basında yer alan yazılı açıklamasını esefle kınarız” dedi..

And, “Malum şahsiyetin, Kıbrıs Türkü’nü, özellikle 1963 den beri yok sayan, başında kim olursa olsun Rum liderliğine KKTC’nin en üst makamını ve yetkililerini içeriği deson derece çirkin olan bir metinle şikâyet etmesini; kendi toplumunun, milli ve manevi
değerlerine bağlı, özgür ve demokratik yapısını yok saymasının yansıması olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Ve Polis Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı05 Kasım 2020 Perşembe 16:19
  • Ali Kişmir:45 gün sonra tek aday Hüseyin Özgürgün!05 Kasım 2020 Perşembe 16:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Başbakan Ecevit’i andı05 Kasım 2020 Perşembe 16:02
  • Sucuoğlu ve Taçoy adaylıktan çekildi!05 Kasım 2020 Perşembe 15:28
  • UBP kurultayı ertelendi!05 Kasım 2020 Perşembe 15:28
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü05 Kasım 2020 Perşembe 14:51
  • Çocuk Gözüyle, “Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı05 Kasım 2020 Perşembe 14:49
  • TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki!05 Kasım 2020 Perşembe 14:34
  • TMT Mücahitler Derneği Elcil’i Eleştirdi05 Kasım 2020 Perşembe 14:20
  • Pilli'den karantina açıklaması05 Kasım 2020 Perşembe 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti