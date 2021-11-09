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Emekli Subaylar Derneği’nin 10 Kasım Mesajı

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Emekli Subaylar Derneği’nin 10 Kasım Mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil,  çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

And, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini ifade etti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir.” dedi.

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