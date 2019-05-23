Emekli Tümgeneral Karabelen, 36’ncı ölüm yıl dönümünde anıldı

Törene, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Daniş Karabelen’in kızı Özcan Atamert, askeri yetkililer, muharip derneklerden temsilciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan törende TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez, Daniş Karabelen’in biyografisini okudu. TMT Mücahitler Derneği Asbaşkanı Celal Bayar ve Daniş Karabelen’in kızı Özcan Atamert konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TMT’ye hizmet veren 26 kişiye milli mücadele madalyası takdim edildi.

SEREZ: “DANİŞ PAŞAMIZIN ONURLU MÜCADELEMİZE KATKISI BÜYÜKTÜR”

TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez, 1898’de doğan, 1983’te hayatını kaybeden Karabelen’in biyografisini okudu. Serez, “Daniş Paşa, var oluş için verdiğimiz kutsal kavgaya imza atan bir komutandı, bu onurlu mücadelemize her yönüyle katkısı büyüktü” dedi.

Karabelen Paşa’nın başkanı olduğu Özel Harp Dairesi tarafından kendilerine Bozkurt amblemi verildiğini de anımsatan Serez, “Şimdi TMT Mücahitler Derneği’nin sembolü olan bu amblemi mücadele yıllarında, 11 sene boyunca sancaklarımızda ve üniformalarımızda gururla taşıdık. Taşımaya da devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

KKTC’nin hudutlarının, büyük direniş ve mücadeleden sonra çizildiğini belirten Çetin Serez, “Bu topraklar Türk’ündür” vurgusunda bulundu.

BAYAR: “YAŞAMININ UZUNCA BİR BÖLÜMÜNÜ KIBRISLI TÜRKLERİN BU ADADA VAR OLABİLMESİ İÇİN HARCADI”

TMT Mücahitler Derneği Asbaşkanı Celal Bayar, tarihçi Cemal Kutay’ın kaleme aldığı ve gazetede yayınlanan Daniş Karabelen’le ilgili yazıyı kürsüden okudu.

Bayar, “Yaşamının uzunca bir bölümünü Kıbrıs Türklerinin bu adada var olabilmesi için harcayan Daniş Karabelen Paşa’yı unutmam mümkün değildir. Onu her zaman saygıyla anıyoruz” dedi.

Kıbrıs konusunda da konuşan Bayar, “Eşitlik ve egemenliğimiz kabul edilmeden ne görüşme yapılabilir ne de federasyon olabilir. Rumların öngördüğü şartlarda masaya oturmak 60 yılımızı heba etmek, haklarımızdan vazgeçmek demektir. Bunu kabul ettiğimiz takdirde Karabelen Paşa hakkını helal etmez, mukavemetçi ve şehitlerimizin kemikleri sızlar. Buna müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ATAMERT: “36 YILDIR BABAM ANISINA DÜZENLENEN TÖRENE KATILMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEN BURAYA GELİYORUM. TARİH YAKLAŞTIKÇA GÜNLERİ SAYIYORUM”

Daniş Karabelen’in kızı Özcan Atamert, 36 yıldır babası anısına düzenlenen törenine katılmak üzere Türkiye’den KKTC’ye geldiğini belirterek, tarih yaklaştıkça günleri saydığını söyledi. Atamert, “Paşa babamı o kadar güzel yad ettiniz ki, çok duygulandım” şeklinde konuştu.

Babası Daniş Karabelen’in anılarından kesitleri davetlilere anlatan Özcan Atamert, “Babam 17 yaşından itibaren kendini bu vatana adadı. Sadece babamın değil, annem Leman Karabelen’in de bu vatana hizmeti büyük. Babamla annem Kıbrıs’a öyle gönül verdiler ki 1957-1958’de yaralanan gazileri kendi evlerinde ağırladılar” dedi.