‘Emekli yoklama bildirgesi için süre 1 Mayıs’a kadar uzatıldı’

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin Emeklilik Şubesi’nden emekli maaşı alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dulluk ve yetim maaşı alan kişilerin hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında adreslerine postalanan yoklama bildirgelerini, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi’ne gönderilmesi gerektiği, bunun için sürenin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu…

Yapılan açıklamada vatandaşların bu nedenle acele etmemesi, en az bir ay bekledikten sonra daireye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yoklama Bildirgeleri adreslerine ulaşmayanların, “www.hazine.gov.ct.tr” internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceği belirtildi.