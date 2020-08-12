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Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti

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Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği üyesi, Cumhurbaşkanlığı eski emir subaylarından Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu bugün vefat etti.
Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği üyesi, Cumhurbaşkanlığı eski emir subaylarından Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu bugün vefat etti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneğinden verilen bilgiye göre, Asvaroğlu’nun cenazesi yarın Lefkoşa kabristanlığındaki İsmail Safa Camisinden, öğle namazını müteakip askeri törenle defnedilecek.

Açıklamada, merhuma Allahtan rahmet dilendi ve “ruhu şad olsun” denildi. 600600p22462ednmainimg-emekli-astsubaylar.jpg

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