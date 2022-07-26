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Emekliler Derneği, maaş kesintilerine karşı!

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Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasını içeren düzenlemeye karşı olduklarını açıkladı
Emekliler Derneği, maaş kesintilerine karşı!

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasını içeren düzenlemeye karşı olduklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Özer Çelik yaptığı yazılı açıklamada, ilgili yasa gücündeki kararnamenin uygulanmaması yönünde ara emri alınması ve akabinde iptali için, muhtelif sendikaların Yüksek Mahkeme nezdinde açmış oldukları davayla hemfikir olduklarını belirtti.

Çelik, maaş kesintilerinin iptali yönünde sendikaların başlattığı hak arayışı mücadelesini desteklediklerini kaydetti.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“En sağlıklı yaş dönemimizi kamu hizmetinde çalışarak geçirmiş ve bu gün insan yaşamının son demlerini başta sağlık sorunları olmak üzere , akla gelmeyen sorunlarla mücadele ederek tamamlamaya çalışan bir yaş grubu olarak hükümet yetkililerimizin bize reva gördüğü bu muameleyi tasvip etmemiz mümkün değildir.”

 

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