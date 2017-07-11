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Emekliye çıkmaya hazırlanırken, vatandaş değilsin dediler!

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Emekliye çıkmaya hazırlanırken, vatandaş değilsin dediler!
LTB'de yıllardır çalışan ve yaş haddinden emeklilik zamanı gelen Mahmut Miskin’e dosyanda "vatandaş olduğuna dair belge yok. Dosya bomboş" denilerek emekli çıkmasında zorluk yaşatıldı.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi 

1975 yılında Türkiye’den KKTC’ye küçük bir çocuk olarak göç eden Mahmut Miskin, Otonom, Federe ve KKTC kimlik kartı hamili olmasına karşın emekli olamıyor.

Mahmut Miskin yaptığı açıklamada, "ben 1975 yılında KKTC’ye geldim. Yıllardır Belediye emekçisi olarak çalışıyorum. Otonom, Federe Devlet ve son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliğini aldım. Yıllardır bu kimliği kullanıyorum" dedi.

Mahmut Miskin açıklamasına devamla, "artık emekli olmak zamanı geldi. Kimliğimi aldım ve doğum kağıdı almak istedim. Dosyayı getirdiler dosya bomboş. Emekli çıkıyorum dedim. Yıllardır burada yaşıyorum ve vatandaş oldum dedim. Ama dosya boş demekten öte birşey yapmadılar. Şimdi ben ne yapayım" ifadesinde bulundu. 

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