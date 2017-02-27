Emel Sayın, Tarık Akan’ı unutmadı

Emel Sayın, başrolünde yer aldığı Yeşilçam filmlerinin müziklerinden oluşan repertuarı ile önceki akşam Maslak Tim Show Center’da sahne aldı

Gecede, geçen eylül ayında hayatını kaybeden sinemanın usta ismi Tarık Akan'da unutulmadı. Tarık Akan'ın Emel Sayın ile birlikte rol aldığı filmler ekranda yansıtılınca duygusal anlar yaşandı.İki saat sahnede kalan Emel Sayın, ‘Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri Konseri’ kapsamında Yalancı Yarim, Mavi Boncuk, Gülizar başta olmak üzere, başrolünde yer aldığı filmlerin şarkılarını seslendirerek, 30 şarkıdan oluşan geniş repertuarı ile hayranlarını Yeşilçam'da nostaljik bir yolculuğa çıkardı.Filmlerden görüntülerin de izletildiği konserde, izleyiciler o yılları yeniden yad ederek şarkılara coşkuyla eşlik etti. Mavi Boncuk filmindeki halıya sarılarak gerçekleştirilen kaçırılma sahnesinin yeniden canlandırılması ise izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

“TÜRK HALKI ESKİ FİLMLERİ ÇOK SEVİYOR”

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emel Sayın, “Kendi oynadığım filmlerde seslendirdiğim şarkıları bugün sunacağız. 15 filmde 100 şarkı söylemişim. Şarkı seçiminde çok zorlandık. 100 şarkıdan 30'a düştük. Olmazsa olmaz şarkılarımız oldu” diye konuştu. Bu geceyi nostolji gecesi olarak tanımlayan Sayın, “Herkesin bu şarkılarla yaşayacağı, hatırlayacağı anılar vardır. Türk halkı eski filmleri çok seviyor. Ne zaman eskilerden bahsetsek insanların yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Bu çok hoş bir şey. Bu programda da bunu yaşıyoruz” dedi.