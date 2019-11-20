Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde yer almam için beni zorladılar

HBO'nun Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Kraliçe Daenerys Targaryen'ı (Khaleesi) canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke, "Bazı korkutucu çıplak sahnelerimden önce ağlıyordum" dedi.

Clarke, çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen dizinin yapımcılık ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını, "Hayranları hayal kırıklığına uğratırsın" gibi yanıtlarla karşılaştığını anlattı.

Clarke, Game of Thrones'dan sonra birçok çıplak sahne içeren film teklifi aldığını ve bu sahnelere artık alıştığını belirtti.

Oyuncu Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı podcast yayınına katılan Clarke, Game of Thrones deneyimi için şunları söyledi:

'Bir bit yeniği vardı'

"Rolü kabul ettikten sonra bana metinleri gönderdiler. Okuduktan sonra 'Bit yeniği bu, işte' dedim. Çünkü oyunculuk okulunu yeni bitirmiştim. 23 yaşındaydım. Daha önce hiç böyle bir film setinde bulunmamıştım."

"Bir anda kendimi onca insanın önünde çıplak buldum. Ne yapmam gerektiğini, benden ne beklediklerini bilmiyordum. Onların ne istediğini, kendimin ne istediğini bilmiyordum."

33 yaşındaki Clarke, dizi senaryosuna göre düğün gecesi canlandırdığı karakter Khaleesi'ye tecavüz eden deneyimli rol arkadaşı Jason Momoa'nın çekimlerde kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek "Bana hep ince davrandı, sakinleştirdi. Çekimlerde 'Kız titriyor, bir sabahlık getirebilir misiniz?'diyordu" diye konuştu.

Clarke tecavüz sahnesi için "Momoa benden daha çok ağlıyordu" dedi.

Dizide Khal Drogo'yu canlandıran Amerikalı oyuncu Jason Momoa, Game of Thrones'un başlamasından bir yıl sonra; 2011'de Comic Con'daki konuşmasında "Bilim kurgu filmlerinde oynamayı çok seviyorum. Çünkü yapabileceğiniz çok şey var. Güzel kadınlara tecavüz etmek" gibi demiş, tepkilerin ardından Instagram'da özür mesajı yayımlamıştı.