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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Emiliano Sala'nın pilotu son uçuşundan önce: Biraz paslanmışım

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Uçağı Manş Denizi'nde radardan kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın pilotunun arkadaşına "İniş sistemleri konusunda biraz paslanmışım" dediği ortaya çıktı.
Emiliano Sala'nın pilotu son uçuşundan önce: Biraz paslanmışım

Sala, küçük bir özel uçakla İngiltere Premier Ligi'ndeki Cardiff takımına katılmak için Galler'in başkenti Cardiff'e uçarken 22 Ocak günü radardan kaybolmuştu.

Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu.

Ibbotson'un dönüş yolculuğu öncesinde Facebook'tan bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edildi.

Öte yandan radardan kaybolan 35 yaşındaki uçağa 2015 yılında bir BBC belgeselinde yer verildiği ortaya çıktı.

Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, "Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor. Buzun miktarı çok artarsa uçak uçmayı bırakıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu ise alçak irtifaya inmek. Oradaki sıcak hava buzu eritiyor" diyordu.

Cardiff takımının başkanı Mehmet Dalman ise Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini fakat Sala'nın özel uçağı tercih ettiğini söyledi.

Sala'nın eski sevgilisi Berenice Schkair ise bunun bir kaza olmadığını öne sürdü ve "Futbol mafyası araştırılsın" dedi.

27 yaşındaki Victoria's Secret modeli Instagram hesabında "Futbol mafyasını araştırın çünkü ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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