Emiliu “Türk ihlallerini” BM’ye şikayet etti

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu’nun, “Türk tarafının, radyo sinyalleri aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müdahalede bulunarak, uçakların uçuşları ile gemilerin hareketlerini tehlike altına soktuğu” iddiasıyla BM’ye şikayette bulundu

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu’nun, “Türk tarafının, radyo sinyalleri aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müdahalede bulunarak, uçakların uçuşları ile gemilerin hareketlerini tehlike altına soktuğu” iddiasıyla BM’ye şikayette bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Emiliu’nun 25 Ocak 2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e konuyla ilgili mektup göndererek, KKTC makamlarının 2, 15 ve 21 Aralık 2016 tarihlerinde, Türkiye Sivil Havacılık tarafından yapılan tatbikatlarla ilgili 3 “yasadışı uyarı” yaptığını iddia ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Emiliu, Türk tarafının Ercan Havalimanı kulesi aracılığıyla “Lefkoşa denetim bölgesi içerisindeki sivil ve askeri uçakları sistematik olarak taciz ettiğini” de öne sürdü.

Haberde, Emiliu’nun, Türk tarafının uluslararası hukuku ihlal ederek, uçuşların güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve bu eylemlerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini sabote etmeyi amaçladığını” savunduğu da belirtildi.