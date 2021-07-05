Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” Adlı Sergisi Perşembe Günü Açılıyor

Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” adlı sergisi, 8 Temmuz Perşembe günü açılıyor.
Art Rooms Gallery’de saat 19.30’da düzenlenecek kokteylle açılacak sergi, Pazar hariç her gün 13.00-21.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.
Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” adlı sergisi, 8 Temmuz Perşembe günü açılıyor.
Art Rooms Gallery’de saat 19.30’da düzenlenecek kokteylle açılacak sergi, Pazar hariç her gün 13.00-21.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.
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