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Eminağaoğlu'na uçan tekme atan AKP'li vekile 'haksız tahrik' indirimi

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Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda, Aslan’ı suçlu buldu. Buna karşılık, Eminağaoğlu’nun komisyon toplantısına girmek istemesini “haksız tahrik” olarak niteleyen mahkeme, cezada dörtte bir oranında indirim yaptı.
Eminağaoğlu'na uçan tekme atan AKP'li vekile 'haksız tahrik' indirimi

Eski YARSAV Başkanı, CHP’li Ömer Faruk Eminağaoğlu’na Meclis Komisyonunda uçan tekme atan AKP’li Zeyid Aslan’ın bu eylemine mahkeme tarafından “haksız tahrik” indirimi yapıldı. Tanıkları dinleme gereği görmeyen mahkeme, Aslan’ı, 10 taksitte 2 bin 240 TL ödemeye mahkum etti.

O dönemki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu’nun TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğü 11 Ocak 2014’te, Yargıçlar Sendikası adına toplantıya katılmak isteyen CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu’na uçan tekme atan eski AKP Milletvekili Zeyid Aslan hakkındaki dava sonuçlandı.

T24'ün haberine göre, mahkeme, Aslan’ı, iki kişinin omzuna ellerini basıp, yükselerek Eminağaoğlu’nun çenesine tekme attığı gerekçesiyle suçlu buldu. Buna karşılık, Aslan’ın eylemi “haksız tahrik” altında işlediği belirtilerek cezada indirim yapıldı. Tanıkları dinleme gereği görmeyen mahkeme, Aslan’ı, 10 taksitte 2 bin 240 TL ödemeye mahkum etti.

Aslan, HSYK’nin yapısını değiştiren kanun değişikliğinin komisyonda görüşüldüğü 11 Ocak 2014’te toplantıya Yargıçlar Sendikası adına katılmak için Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya’ya dilekçe veren Eminağaoğlu’na saldıran AKP’li isimler arasında yer aldı. Dilekçesinin akıbetini sormak için ayağa kalktığı sırada Eminağaoğlu’na saldıran AKP’lileri muhalefet milletvekilleri durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aslan, iki kişinin omzuna ellerini basıp, yükselerek Eminağaoğlu’na tekme attı.

Çene ve boğazına tekme isabet eden Eminağaoğlu’na 5 gün süreyle iş göremez raporu verildi. Eminağaoğlu’nun suç duyurusunda bulunması üzerine, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Aslan hakkında dava açıldı. İddianamede, Aslan’ın tekme attığının görüntülerde sabit olduğuna yönelik bilirkişi raporuna yer verildi.

‘MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIK’

İfadesi alınan Aslan ise Eminağaoğlu’nun görevi ve yetkisi olmamasına rağmen komisyon toplantısına katıldığını, provokatif davranışlarda bulunduğunu, uyarılara rağmen dışarı çıkmadığını, üzerlerine yürüyerek yüksek sesle bir şeyler söylediğini, muhalefet vekillerinin de arbede ortamında Eminağaoğlu’na destek verdiğini iddia etti. Aslan, TBMM çalışmalarına kolluk kuvvetlerinin girememesi nedeniyle vekillerin bu tip olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını belirtirken, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti, sallamasına rağmen tekmesinin Eminağaoğlu’na isabet etmediğini savundu.

10 TAKSİTTE ÖDEME

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda, Aslan’ı suçlu buldu. Buna karşılık, Eminağaoğlu’nun komisyon toplantısına girmek istemesini “haksız tahrik” olarak niteleyen mahkeme, cezada dörtte bir oranında indirim yaptı. Mahkeme, basit yaralama suçundan Aslan’ı para cezasına mahkum etti ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. İtiraz üzerine hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kaldırıldı. İkinci kararda Aslan, yine haksız tahrik indirimi yapılarak para cezasına mahkum edildi. Buna göre, Aslan, 112 gün adli para cezasının karşılığı olarak 2 bin 240 TL ödeyecek. Bununla da yetinmeyen mahkeme, cezanın 10 taksitte tahsiline hükmetti.

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