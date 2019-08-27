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Emine Bulut cinayeti: Başsavcılık uyardı

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Emine Bulut cinayetine yönelik hazırlanan iddianamede başsavcılık, cinayet sanığı eski eşin "haksız tahrik" indiriminden yararlanmak için öne sürdüğü iddianın doğru olmadığını belirtti.
Emine Bulut cinayeti: Başsavcılık uyardı

Eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski eş Fedai Varan'ın WhatsApp uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalara yer verildi.

İddianamede Fedai Varan'ın "çocuğuyla görüştürülmediğine" yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Sanık Varan'ın bu iddiasının yaptığı yazışmalarla uyuşmadığı belirtildi. Emine Bulut'u öldüren sanığın bu iddia üzerinden "haksız tahrik" indiriminden faydalanmaya çalıştığı belirtilerek mahkemenin buna izin vememesi talep edildi.

Aynı iddianamede Varan ile öldürdüğü Emine Bulut'un 2013 yılında anlaşmazlık sebebiyle evliliklerine son verdiklerine yer verildi. Boşanma sonrası çocuğun velayetinin annede kaldığı belirtilen iddianmede sanık Varan'ın da her ayın ilk ve son hafta sonlarında ve ayrıca Temmuz ayı boyunca da çocuğuyla görüştüğünün anlaşıldığına yer verildi.

Yine WhatsApp mesajlarına göre çocuğun 20 Ağustos tarihinde sanık Varan'ın yanında yatılı kaldığı bilgisine yer verildi. İddianameyi hazırlayan savcı, tüm bu tespitlerin çocuğun babasıyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığına dikkat çekti.

Görgü tanıklarının ifadeleriyle uyuşmuyor

Cep telefonu yazışmalarından Emine Bulut'un yeniden evleneceğinden bahsettiği de belirtiliyor. İddianamede tartışmada sanığın saldırgan bir tutum içinde olduğunu aktaran görgü tanıkları da sanığın Emine Bulut ile bulundukları kafeden birlikte çıktıklarını, Emine Bulut'un daha sonra koşarak geri geldiğini ve sanığın da Bulut'un arkasından gelerek boynunu bıçakla kestiğini anlatıyor. İddianemede Emine Bulut'un olay günü kızıyla birlikte emniyete gittiği ayrıntısına da yer veriliyor.

Eski eşini öldüren Varan ise savcılık ifadesinde eski eşi Emine Bulut'la sokaktan karşılaştıklarını ve Bulut'un kendisine hakaret ettiğini anlattığı belirtiliyor. Ancak iddianameye göre Varan'ın bu ifadesi, görgü tanıkların ifadeleriyle çelişiyor.

Boğazından kesilerek öldürülen Emine Bulut 38 yaşındaydı. Kırıkkale'de yaşayan Bulut, dört yıl önce eşinden boşanmıştı ve 10 yaşındaki kızıyla yaşıyordu. Genç kadının 22 Ağustos'ta öldürüldüğü görüntülerin sosyal medyaya yansıması yeniden Türkiye'de kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözleri slogan haline getirilirken birçok kentte eylemler düzenlenmeye devam ediyor.

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