Emine Dizdarlı: Kutlu Evren'in adaylığa devam etmesine olanak yoktur

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Meclis Başkanlığı krizine ilişkin bir açıklama yaptı.

Emine Dizdarlı, Meclis’in içtüzüğüne dikkat çekerek, “KKTC. Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 10’uncu maddesi Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın nasıl seçileceğini ve söz konusu seçimde uygulanacak usulü belirler. Özellikle 5’inci fıkrası, dördüncü oylamada adaylar arasında salt çoğunluk sağlanamazsa beşinci kez oylama yapılmasını öngörür. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı olarak seçilmiş olur. Adayın tek olması halinde aynı kurallar uygulanır. Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün ilgili maddesi beş turdan fazla oylama öngörmemektedir” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı, “Sayın Kutlu Evren 26 ret oyuyla Meclis Başkanlığı adaylığına devam etmesine olanak yoktur. Aksi halde, böyle bir uygulama Meclis iradesine ve keza Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğüne aykırı olacaktır” açıklamasını yaptı.