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Emine Dizdarlı, Meclis Başkanlık seçiminde tek isim üzerinde ısrarı eleştirdi!

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Eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Meclis Başkanlığı seçiminde yalnızca Zorlu Töre'nin ısrarla aday gösterilmesini sorguladı ve alternatif adayların da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Emine Dizdarlı, Meclis Başkanlık seçiminde tek isim üzerinde ısrarı eleştirdi!

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı (Ombudsman), Kanal T’de yayınlanan ve Nazar Erişkin'in hazırlayıp sunduğu "Güne Dair" programına katıldı. Dizdarlı, Meclis Başkanlık seçiminde Zorlu Töre'nin 25’e 23 red oyu almasına rağmen başkanlıkta ısrarla durmasını eleştirdi. Dizdarlı, bu durumun Meclis’in sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti.

Başsavcılık’tan gelecek hukuki görüşün önemine de değinen Dizdarlı, olumlu bir görüş verilmesi durumunda Meclis’in yapısının ve meşruluğunun tartışmaya açılabileceğini, olumsuz bir görüş verilmesi halinde ise yeni bir aday belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

"Başsavcılık, devletin avukatı pozisyonundadır, iktidarın değil" diyen Dizdarlı, iç tüzük maddelerinin dikkate alınarak doğru bir sonuca ulaşılacağını söyledi. Dizdarlı, "Başka aday yok mu?" şeklinde bir eleştiride bulunarak, usulsüzlüklerin ardı arakası kesilmediğini belirtti. Dizdarlı, "Bu durum idari mahkeme ile sonuçlanabilir. Halk adına üzüldüm ve bizi yönetenleri sorguladım" ifadelerini kullandı.

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