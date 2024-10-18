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Emine Dizdarlı:Kullanılan oylar geçersizdir.

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Emine Dizdarlı:Kullanılan oylar geçersizdir.
Emine Dizdarlı:Kullanılan oylar geçersizdir.

MÜHÜR TARTIŞMASI

Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak daha önce yaptığım açıklamadaki “Tek Adaylı seçimde 5’nci turun yapılmaması gerektiği” düşüncem baki kalmak üzere;

Tek aday için yapılmaması gereken 5’nci tur oylamasındaki “mühür” tartışmasına atfen “Meclis İçtüzüğündeki düzenlemeyi” hatırlatmak isterim.

Meclis İçtüzüğünün 154’üncü maddesi aynen şöyledir:

Milletvekillerine, Başkanlıkça hazırlanıp mühürlenen ve üzerinde birbirinden ayrılmış olarak “Kabul”, “Ret” ve “Çekimser” yazılı kelimeler ile bu kelimeler altında boş kareler bulunan birer birleşik oy pusulası ile mühürlü birer zarf verilir. Birleşik oy pusulasını alan milletvekili, kapalı oy verme yerinde “X” işareti taşıyan mührü birleşik oy pusulası içerisindeki karelerden birine vurmak suretiyle oyunu kullanır ve zarfa koyup kapattıktan sonra, Kürsü üzerindeki kapalı oy sandığına atar.

Mezkur İçtüzüğün 147’nci maddesinin 4’ncü fıkrası “ Gizli Oylama” nın nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

“Gizli Oylama “ adı okunan üyenin kapalı oy verme yerinde gizliliği bozmayacak şekilde oyunu kullanarak Kürsü üzerindeki kutuya oy pusulasını kapalı zarf içerisinde atılması suretiyle yapıldığını belirtmektedir.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere, gizli oylama yapılırken vekiller gizliliği bozmayacak şekilde oylarını kullanmalıdırlar. Yine “X” işaretini karenin içine vurmak suretiyle oylarını verirler. Buna göre, karenin dışına çıkan veya İçtüzükte belirtilen şeklin dışında kullanılan oylar geçersizdir.

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