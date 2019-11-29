Emine Erdoğan: Kadına şiddetin arttığına dair bir algı var

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Saray’da düzenlenen programda konuştu.

Kadına şiddete karşı dini referanslara kulak verilmesi çağrısı yapan Emine Erdoğan, “Tek bir insanın öldürülmesini, tüm insanlığın öldürülmesi ile bir tutan İslam dininin kadın katliamlarının ve şiddetin kaynağı olarak işaret edilmesine asla tahammül gösteremeyiz. Bu noktada İslam’ın eşler arasındaki ilişkiyi ve aile hayatını düzenleyici tavsiyelerinin en doğru şekilde anlatılmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. İslam kadın ve erkeği birbirine yol arkadaşı kılar. Eşleri bir arada tutan muhabbettir. Tıpkı Peygamberimiz ve eşi Hatice gibi. Aynı şekilde kadınlara yönelik çağ dışı gelenekler medeniyet bakiyemizin lekelenmesi için araç haline getirilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

Toplumda kadına yönelik şiddetin hızla arttığına dair bir algı var” diyen Emine Erdoğan, “Bu algı bizi kolektif olarak büyük bir karamsarlığa sürüklüyor. Elbette rakamlar ortada fakat bu rakamlar eskiden sessizliğe gömülen hadiselerin artık görünür olduğu şeklinde de okunmalıdır. Bugün kadınlar haklarını arayabiliyor. Kendilerine yönelik işlenen suçları utanıp gizlemiyorlar. Devletimizin ilgili kurumlarına başvurarak hak arama mücadelelerini sürdürüyorlar. Eskiden ölümle burun buruna gelen kadınlar dahi şiddet gördüğünü belgelemek için kurum kurum dolaşmak durumunda kalıyordu. Oysa 6284 sayılı kanun ile sadece şikâyetle dahi uzaklaştırma kararı aldırarak kendilerini ilk anda koruyabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.