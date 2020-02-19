Emine Erdoğan, kendisini Tayyip Erdoğan'la tanıştıran isim adına vakıf kurdu

Emine Erdoğan, 'Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum' dediği Şule Yüksel Şenler’in adıyla vakıf kurdu.

Erdoğan kurucusu olduğu vakıf ve derneklere bir yenisi daha eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın (ŞYŞV) kurucuları arasında yer aldı.

Kuruluş ilanı Resmi Gazete’de yayımlanan vakfın mal varlığı da 90 bin TL olarak belirlendi.

Vakfın kurucuları arasında Emine Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda AKP’li isim de yer alıyor.

O isimlerden bazıları şöyle; AKP Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 26’ncı dönem AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AKP Konya Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Taksim Cami Vakfı Kurucusu ve Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas.

Vakfın kuruluş amacı ise “Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını yaşatmak, korumak ve örnek teşkil eden hayat hikâyesini biçimlendiren perspektifini anlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir” ifadeleriyle açıklandı.

Vakfın feshi halinde de vakfa ait malların, belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakıf veya resmi kuruma devredileceği belirtildi.

‘SIKMABAŞI’ BULDU, ERDOĞANLARI EVLENDİRDİ

Emine Erdoğan, Tayyip Erdoğan’la tanışması ve evlenmelerine aracılık da eden Şule Yüksel Şenler’in hayatını kaybetmesinin ardından “Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum” diye konuşmuştu.

“Sıkmabaş” tarzı örtünmenin öncüsü olduğu bilinen Şule Yüksel Şenler, geçen sene Ağustos ayında ölmüştü.