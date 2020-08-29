Emine Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraftaki musluk bataryasının fiyatı 9 bin 640 lira çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın aşure günü dolayısıyla paylaştığı fotoğraftaki musluk bataryasının fiyatının 9 bin 640 lira olduğu ortaya çıktı.

Emine Erdoğan bugün aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı aşurelerin fotoğrafını ve tarifini paylaşmıştı.

Bir Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın aşure yaptığı fotoğrafındaki musluk bataryasının fiyatını paylaştı. Bataryanın fiyatının 9 bin 640 lira olduğu görülürken Twitter kullanıcısı Ali Aktaş, "Sarayda kullanılan bir eviye batarya (musluk) bile 10 bin TL'ye yakın. Nerdeyse 4 asgari ücretli maaşı. Asgari ücretlilerin ve dar gelirlilerin oyları ile elde edilmiş bir yaşam bu" ifadelerini kullandı.

Aktaş paylaşımın devamında, "Erdoğan iktidara geldiğinde Meclis Lojmanlarını bile sattırmış, Başbakanlık Lojmanında kalmak yerine Keçiören'de bir dairede kalmayı tercih etmişti. Bugünkü lüksü normal bulan AK Partililer Erdoğan'ın dünü ile bugününü mukayese bile etmiyorlar" dedi.