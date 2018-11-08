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Emine Yarkın, Atletizmde Kendisine Ait Olan KKTC Rekorunu Yeniledi

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Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emine Yarkın, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Lig yarışlarında, Büyük Kadınlar 5000 metrede 18:57:59 derecesi ile rekor kırdı.
Emine Yarkın, Atletizmde Kendisine Ait Olan KKTC Rekorunu Yeniledi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda, Büyük Kadınlar 5000 metre branşında birinci olan Emine Yarkın, daha önce de kendisine ait olan KKTC rekorunu yineledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Emine Yarkın, kendisine ait KKTC rekorunu yenilediği için çok mutlu olduğunu belirterek, yeni rekorlar için daha çok çalışacağını vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesinin spora ve sprocuya verdiği öneme değinen Yarkın, sadece takım sporlarına değil bireysel sporcuların da gelişimine katkı sunacak her türlü tesis ve olanağın sağlandığını belirti.

Emine Yarkın’ın çok disiplinli ve azimli bir sporcu olduğunu vurgulayan antrenörü Ferhat Sakallı da Yarkın’ı başarısından dolayı kutlayarak, çok daha büyük başarılara imza atacağına inanç belirtti.

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