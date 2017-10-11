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Eminem: Trump'ın başarılı olduğu tek şey ırkçılık

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Eminem: Trump'ın başarılı olduğu tek şey ırkçılık
Ünlü rap'çi Eminem, "beceriksiz" olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump'ın başarılı olduğu tek şeyin ırkçılık olduğunu söyledi.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen BET Hip Hop Ödülleri gecesinde, albümleri tüm zamanların en çok satan rap'çilerinden biri olan Eminem’in önceden kaydedilmiş yaklaşık 4,5 dakikalık rap performansı yayınlandı. Detroit'teki bir otoparkta çekilmiş video boyunca oldukça sinirli olduğu görülen Eminem, Trump için "beceriksiz" ve "ön yargılı" ifadelerini kullanıyor.

Trump’ın başarılı olduğu tek şeyin ırkçılık olduğunu belirten ünlü rap'çi, “Obama’nın hakkını teslim etmeliyiz. Çünkü şu anda Beyaz Saray’da nükleer bir soykırıma neden olabilecek bir kamikaze oturuyor” sözleriyle, Trump’ın Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan gerilimdeki tutumuna da atıfta bulundu.

Videonun sonunda hayranlarına seslenen Eminem, "Ya onun tarafındasınız ya da benim tarafımda" diyerek Trump'a karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Ulusal marş protestolarına destek

Eminem videoda Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncularından Colin Kaepernick’e de destek verdi. Kaepernick ABD’de yaşanan ırkçılık ve polis şiddetine tepki olarak 2016 yılındaki bir maç öncesi diz çökerek ABD ulusal marşını protesto etmiş, ülke çapına yayılan protestolara farklı oyuncular ve çevrelerden pek çok destek gelmişti. ABD Başkanı Trump ise kulüp sahiplerinden bu protestolara katılan oyuncuları kovmalarını istemişti.

Eminem, Trump’ın ulusal marş protestolarına katılan oyuncular için kullandığı “şımarık velet” ifadesine “Siyahi bir sporcuysan ve sesi duyulmayanların sesini duyurmaya çalışıyorsan, şımarık bir veletsin” diyerek cevap verdi.

Videoya ünlü isimlerden destek yağıyor

Eminem’in videosuna rap dünyasının bir başka ünlü ismi Snoop Dogg'dan da destek geldi. Trump’a muhalif isimlerden NBA oyuncusu Lebron James de Eminem’i destekler nitelikte bir paylaşım yaptı. Eminem’in videoda açık destek verdiği NFL oyuncusu Kaepernick ise Twitter hesabından, "Sana minnettarım Eminem" şeklinde bir paylaşım yaparak ünlü rap'çiye teşekkür etti.

Youtube’da yayınlandıktan kısa süre sonra video günün en popüler videolarında ilk sıraya yükseldi.

Twitter’da ise Eminem’le ilgili yaklaşık 1 milyon paylaşım yapıldı ve ABD'li rap'çinin çıkışı Twitter’da günün en çok paylaşım yapılan konularından biri oldu. Ödül töreninin resmi Twitter hesabından paylaşılan performansın videosu ise 140 binden fazla kez retweetlendi ve 230 binden fazla beğeni aldı.

 

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